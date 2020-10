Ballando con le stelle, Mihajlovic ospite nella prossima puntata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mihajlovic Ballando con le stelle. Il campionato di Serie A si ferma per una settimana, ma Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, reduce da una brutta sconfitta contro il Benevento, sarà comunque impegnato nel prossimo weekend. L’allenatore è pronto a mettersi alla prova in una veste decisamente inedita per lui, ma che dimostra come sia anche … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)con le. Il campionato di Serie A si ferma per una settimana, ma Sinisa, allenatore del Bologna, reduce da una brutta sconfitta contro il Benevento, sarà comunque impegnato nel prossimo weekend. L’allenatore è pronto a mettersi alla prova in una veste decisamente inedita per lui, ma che dimostra come sia anche … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: “Sono preoccupata perché Samuel è un ballerino molto esigente” @milly_carlucci al telefono conferma che ballerà con @s… - Moixus1970 : RT @SarahConnor_18: Dai,ottima notizia. Noi qui in Italia abbiamo la nipote di Benny Penzolo che si spacca il naso a ballando con le stell… -