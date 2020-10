Atalanta, Ilicic inserito nella lista Champions (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si avvicina il momento del ritorno in campo di Josip Ilicic. L’attaccante sloveno dell’Atalanta è stato inserito nella lista per la Champions League. Il tecnico Gasperini spera di averlo a disposizione già dopo la sosta, ma a Bergamo nessuno mette fretta al fuoriclasse nerazzurro. Fonte: Twitter ufficiale Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si avvicina il momento del ritorno in campo di Josip. L’attaccante sloveno dell’è statoper laLeague. Il tecnico Gasperini spera di averlo a disposizione già dopo la sosta, ma a Bergamo nessuno mette fretta al fuoriclasse nerazzurro. Fonte: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

