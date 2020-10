Traffico Roma del 06-10-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina incolonnamenti anche in esterna tra l’uscita per laFiumicino lo svincolo di via del mare incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est trafficata anche la tangenziale est con code tra via Salaria e via dei Campi Sportivi indirizzo dello Stadio Olimpico ed ancora tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione di San Giovanni un incidente sull’Appia nuova in colonna ilall’altezza del raccordo in direzione del centro code per incidere anche sulla circonvallazione Trionfale all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Bovio intesto ilsulla via Flaminia con ...