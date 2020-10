Terremoto nel Pd. Zingaretti: "Stanco del doppio ruolo". Il Lazio torna al voto? (Di martedì 6 ottobre 2020) Terremoto nel Partito democratico. Il segretario Nicola Zingaretti si starebbe preparando a lasciare il doppio ruolo, visto che contestualmente ricopre anche la carica di governatore del Lazio. "In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione e di leader nazionale e oggi avverto un po' il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel momento del covid, che richiederà una presenza e che sarà costante". Queste le parole pronunciate da Zingaretti a margine della presentazione del V rapporto sulle mafie nel Lazio. "Nelle prossime settimane vedremo e discuteremo su come andare avanti" ha concluso il segretario del Pd. Di fatto le sue parole lasciano aperte tutte ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020)nel Partito democratico. Il segretario Nicolasi starebbe preparando a lasciare il, visto che contestualmente ricopre anche la carica di governatore del. "In questi mesi ho onorato unimpegno, quello di presidente della Regione e di leader nazionale e oggi avverto un po' il peso e la fatica di un, soprattutto nel momento del covid, che richiederà una presenza e che sarà costante". Queste le parole pronunciate daa margine della presentazione del V rapporto sulle mafie nel. "Nelle prossime settimane vedremo e discuteremo su come andare avanti" ha concluso il segretario del Pd. Di fatto le sue parole lasciano aperte tutte ...

