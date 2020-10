Tagadà, la trasmissione di La7 non va in onda. L’avviso pochi minuti prima: cosa è successo (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo due mesi di chiusura pressoché totale con decine di trasmissioni cancellate, CTS associazioni di categoria e case di produzione televisive e cinematografiche avevano sottoscritto un protocollo sanitario per tornare al lavoro in sicurezza. Un documento in larghissima parte riprende le norme di prevenzione comuni a tutti gli ambienti di lavoro, è diviso in due parti: la prima per le regole da seguire negli uffici di produzione e nella preparazione delle attività di produzione; la seconda per le regole da tenere sul set con troupe, attori e comparse. Le organizzazioni dei lavoratori, degli artisti, delle imprese di produzione cineaudiovisiva, degli autori avevano trovato una convergenza sul testo del protocollo di sicurezza – confermava una nota congiunta diffusa dall’Anica – per tutte le fasi della lavorazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo due mesi di chiusura pressoché totale con decine di trasmissioni cancellate, CTS associazioni di categoria e case di produzione televisive e cinematografiche avevano sottoscritto un protocollo sanitario per tornare al lavoro in sicurezza. Un documento in larghissima parte riprende le norme di prevenzione comuni a tutti gli ambienti di lavoro, è diviso in due parti: laper le regole da seguire negli uffici di produzione e nella preparazione delle attività di produzione; la secper le regole da tenere sul set con troupe, attori e comparse. Le organizzazioni dei lavoratori, degli artisti, delle imprese di produzione cineaudiovisiva, degli autori avevano trovato una convergenza sul testo del protocollo di sicurezza – confermava una nota congiunta diffusa dall’Anica – per tutte le fasi della lavorazione ...

Gazzettino : Tagadà non va in onda: oggi la trasmissione condotta da Tiziana Panella si ferma per 'motivi precauzionali' - leggoit : Tagadà non va in onda: oggi la trasmissione condotta da Tiziana Panella si ferma per 'motivi precauzionali' - MassimoBindi : @tagadala7 @NicolaMorra63 @MatteoRichetti @EuromediaR @a_padellaro @franborgonovo @DAVIDPARENZO @La7tv Perchè non i… - ImpallariF : @matteosalvinimi trasmissione nei programmi con coffe bry l. Aria che tira tagada nessuno e una vergogna.. Sono rag… - lumaca4377 : RT @Rosy46044624: @Yi_Benevolence Tagada??!! Il peggio del peggio Non riesco a guardare quella trasmissione, Non meritano la mia salute Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagadà trasmissione Tagadà non va in onda: oggi la trasmissione condotta da Tiziana Panella si ferma per motivi precauzionali Leggo.it