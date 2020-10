Spadafora, chiaro sul futuro della Serie A: “No allo stop” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, interviene sul futuro della Serie A: “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli” Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto chiarezza in un’intervista per il Corriere della Sera riguardo il futuro della Serie A. Riguardo il caso Napoli ha espresso il seguente pensiero: “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise”. “La clausola che concede all’autorità sanitaria il potere di veto è così sin dal primo momento – ha spiegato Spadafora – Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport, Vincenzo, interviene sulA: “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli” Il Ministro dello Sport, Vincenzo, ha fatto chiarezza in un’intervista per il CorriereSera riguardo ilA. Riguardo il caso Napoli ha espresso il seguente pensiero: “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise”. “La clausola che concede all’autorità sanitaria il potere di veto è così sin dal primo momento – ha spiegato– Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un ...

