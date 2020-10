Sovranisti in piazza per la “Marcia della Liberazione”. Da Diego Fusaro a Rosita Celentano: ecco i sostenitori dell’evento (Di martedì 6 ottobre 2020) L’appuntamento è per sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni a Roma. Lì, nel pomeriggio, si raduneranno i Sovranisti di tutta Italia per dire «no al neoliberismo»: «Vogliamo più Stato e meno mercato, applicando finalmente la Costituzione del 1948». E, affinché questo possa compiersi, auspicano una «svolta politica»: «Via il governo Conte, si convochino nuove elezioni subito», si legge sul sito ufficiale della Marcia della Liberazione (che su Facebook ha oltre 5mila like). Guai a parlare di manifestazione improvvisata. C’è un comitato organizzatore, ci sono dei referenti locali e anche una segreteria organizzativa. Ci sono anche gli slogan, forti e chiari: disobbedienza civile, resistenza, condivisione e ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) L’appuntamento è per sabato 10 ottobre inSan Giovanni a Roma. Lì, nel pomeriggio, si raduneranno idi tutta Italia per dire «no al neoliberismo»: «Vogliamo più Stato e meno mercato, applicando finalmente la Costituzione del 1948». E, affinché questo possa compiersi, auspicano una «svolta politica»: «Via il governo Conte, si convochino nuove elezioni subito», si legge sul sito ufficialeMarciaLiberazione (che su Facebook ha oltre 5mila like). Guai a parlare di manifestazione improvvisata. C’è un comitato organizzatore, ci sono dei referenti locali e anche una segreteria organizzativa. Ci sono anche gli slogan, forti e chiari: disobbedienza civile, resistenza, condivisione e ...

