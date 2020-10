Real Madrid, 250 volte Benzema: maglia speciale per il bomber (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 2-0 rifilato in trasferta al Levante in Liga ha permesso al Real Madrid di portare a casa tre punti importanti in campionato. Le reti di Vinicius e Benzema sono state decisive, soprattutto quella del numero 9 madrileno arrivato all'importantissima cifra record di 250 gol con le merengues.Benzema fa 250: maglia speciale per luiCome mostrato dai profili social del Real Madrid, la società ha deciso di premiare Benzema con una maglia celebrativa con il numero 250. "Sono molto felice e orgoglioso dei miei gol", ha detto l'attaccante. "Ma in generale sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto per il Real Madrid. Per me è un onore essere qui e giocare per questa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 2-0 rifilato in trasferta al Levante in Liga ha permesso aldi portare a casa tre punti importanti in campionato. Le reti di Vinicius esono state decisive, soprattutto quella del numero 9 madrileno arrivato all'importantissima cifra record di 250 gol con le merengues.fa 250:per luiCome mostrato dai profili social del, la società ha deciso di premiarecon unacelebrativa con il numero 250. "Sono molto felice e orgoglioso dei miei gol", ha detto l'attaccante. "Ma in generale sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto per il. Per me è un onore essere qui e giocare per questa ...

