“Ora hai rotto il c…”. GF Vip, Matilde Brandi sbrocca a Tommaso Zorzi. I toni diventano roventi (Di martedì 6 ottobre 2020) Matilde Brandi non trattiene la rabbia e si scaglia contro Tommaso Zorzi durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice non riesce proprio a gestire il nervosismo, tanto che alza molto il tono della voce. I telespettatori non hanno mai visto Matilde così furiosa e Alfonso Signorini non può non chiederle cosa sta accadendo. La Brandi confessa al conduttore e ai suoi compagni d’avventura di essere intenzionata a lasciare il programma. Il tutto accade dopo il confronto avvenuto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice ha confermato di aver mentito la scorsa puntata, quando ha negato di aver affermato che Massimiliano è gay. A far scattare il colpo di scena ci ha pensato Tommaso. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)non trattiene la rabbia e si scaglia controdurante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice non riesce proprio a gestire il nervosismo, tanto che alza molto il tono della voce. I telespettatori non hanno mai vistocosì furiosa e Alfonso Signorini non può non chiederle cosa sta accadendo. Laconfessa al conduttore e ai suoi compagni d’avventura di essere intenzionata a lasciare il programma. Il tutto accade dopo il confronto avvenuto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice ha confermato di aver mentito la scorsa puntata, quando ha negato di aver affermato che Massimiliano è gay. A far scattare il colpo di scena ci ha pensato. ...

