L'Università di Bologna dà il via alla Scuola di specializzazione in Beni musicali. Era ora! (Di martedì 6 ottobre 2020) L'Italia possiede bellezze artistiche straordinarie, che giustamente ci inorgogliscono. Fra di esse ci sono anche le musicali: teatri storici, strumenti antichi, manoscritti di pregio e via dicendo. Orbene, la nostra legislazione, compendiata nel Codice dei Beni culturali (2004), ignora il concetto di "bene musicale". Ciò significa che un vecchio tramvai su rotaia è classificato come oggetto passibile di tutela, un organo antico o un clavicembalo intarsiato no. Sembra una boutade, ma è così. In questi ultimi giorni due novità virtuose, una generale, l'altra specifica, fanno però ben sperare. La prima: la Camera ha infine approvato la cosiddetta "Convenzione di Faro", ossia la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la ...

