Infortunio sul lavoro | indennità una tantum | i nuovi scaglioni 2020 | aumenti e istruzioni

Il Decreto del Ministero del lavoro n. 65 dell'11 giugno 2020 pubblicato lo scorso 25 settembre ha ridefinito gli importi dell'assegno una tantum spettante per gli infortuni mortali verificatisi nel 2020. L'assegno, introdotto dal 1° gennaio 2007, viene erogato dall'INAIL in misura differente in base al numero dei superstiti, da un minimo di 4.000 ad un massimo di 15.500 euro. Importi aumentati rispetto all'anno precedente dove la forbice si collocava tra 3.700 e 14.200 euro. La prestazione è a carico del "Fondo gravi infortuni" il quale si preoccupa altresì di corrispondere l'anticipazione della rendita ai superstiti. L'assegno una tantum è da richiedere all'INAIL, che lo corrisponderà in parti uguali ai ...

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito il “Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni sul lavoro” con l’obiettivo di fornire aiuto economico ai ...

Precipita dal tetto Muore muratore

È morto sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per Constantin Danut Macovei, 41 anni, muratore rumeno residente a Cervia, deceduto ieri alle 14.30 in un infortunio sul lavoro in cantiere edile in via ...

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito il "Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni sul lavoro" con l'obiettivo di fornire aiuto economico ai ...