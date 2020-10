Il coronavirus ferma il calcio? Esticazzi…

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Quando nel 1973 il Mediterraneo fu percorso per un paio di mesi dal vibrione del colera, il calcio si segnalo’ per essere un esempio di confusione. Quarantasette anni dopo le cose non sono cambiate.

GCocomeri : RT @NelleMarche: La #corrida è ferma causa #coronavirus ma questo è il vero carattere dei tori?????? I tori sono animali forti e intelligenti,… - SoloCristy : RT @NelleMarche: La #corrida è ferma causa #coronavirus ma questo è il vero carattere dei tori?????? I tori sono animali forti e intelligenti,… - sea_star_red : RT @NelleMarche: La #corrida è ferma causa #coronavirus ma questo è il vero carattere dei tori?????? I tori sono animali forti e intelligenti,… - HAnnalisaH : RT @NelleMarche: La #corrida è ferma causa #coronavirus ma questo è il vero carattere dei tori?????? I tori sono animali forti e intelligenti,… - estrellabamore : RT @NelleMarche: La #corrida è ferma causa #coronavirus ma questo è il vero carattere dei tori?????? I tori sono animali forti e intelligenti,… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus ferma

Dire

Bucarest, 06 ott 14:02 - (Agenzia Nova) - L'aumento dei contagi di coronavirus in Romania ha portato le autorità di Bucarest a predisporre nuove misure nel tentativo di fermare il diffondersi del ...Per combattere il Covid-19 arrivano le nuove restrizioni previste dal dpcm che ... sul distanziamento sociale in caso di "scenario avverso" sui contagi. Resta ferma l'ipotesi sul divieto per le ...