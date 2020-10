Giudice sportivo | un turno di squalifica per Sensi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Stefanofermato dalUna giornata diper Stefanodopo il cartellino rosso ricevuto in Lazio-Inter, di domenica. E’ questa la decisione deldella Serie A. Il numero 12 nerazzurro salterà. dunque, il derby contro il Milan in programma per sabato 17 ottobre al rientro dalla sosta. Undianche per Ciro Immobile, espulso anche lui nel match tra biancocelesti e nerazzurri. L'articolo proviene da intermagazine.

