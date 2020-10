Francesca Pepe dopo il Grande Fratello Vip: “Non lo sopportavo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolo Francesca Pepe dopo il Grande Fratello Vip: “Non lo sopportavo” . Francesca Pepe, eliminata dal Grande Fratello Vip, si sfoga contro gli altri concorrenti: ecco chi non riusciva proprio a sopportare. Francesca Pepe è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, grazie al televoto che l’ha vista, di poco, perdere contro Adua Del Vesco. A tal proposito sta nascendo una polemica riguardo alcuni voti che l’attrice avrebbe … Leggi su youmovies (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articoloilVip: “Non lo sopportavo” ., eliminata dalVip, si sfoga contro gli altri concorrenti: ecco chi non riusciva proprio a sopportare.è stata eliminata dalVip, grazie al televoto che l’ha vista, di poco, perdere contro Adua Del Vesco. A tal proposito sta nascendo una polemica riguardo alcuni voti che l’attrice avrebbe …

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Nicolas81972837 : RT @trash_italiano: #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - vashappenin432 : RT @Ciao092: CI SIAMO FATTI SENTIRE @GrandeFratello @Codacons #gfvip #gfvotifalsati #codacons - FranceskoP_03 : RT @trash_italiano: #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Ciao092 : CI SIAMO FATTI SENTIRE @GrandeFratello @Codacons #gfvip #gfvotifalsati #codacons -