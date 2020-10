Eva Grimaldi su Gabriel Garko: "Mai sesso tra noi, ma l'avrei sposato” (Di martedì 6 ottobre 2020) Eva Grimaldi ha raccontato che lei e Gabriel Garko non hanno mai fatto sesso anche se c'era tantissimo affetto, tanto che avrebbe potuto sposarlo. Eva Grimaldi e Gabriel Garko non hanno mai fatto sesso durante gli anni passati insieme, a rivelarlo è stata l'attrice che ha ammesso che tra loro c'era talmente tanto affetto che avrebbero potuto sposarsi. Eva Grimaldi e Gabriel Garko sono stati legati per molti anni, una storia che, dopo il coming out dell'attore, si è rivelata solo una finzione. L'attrice ne ha parlato con il settimanale Chi, scendendo anche nei particolari intimi della loro relazione. La Grimaldi ha raccontato che la loro storia "è stata creata a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) Evaha raccontato che lei enon hanno mai fattoanche se c'era tantissimo affetto, tanto che avrebbe potuto sposarlo. Evanon hanno mai fattodurante gli anni passati insieme, a rivelarlo è stata l'attrice che ha ammesso che tra loro c'era talmente tanto affetto che avrebbero potuto sposarsi. Evasono stati legati per molti anni, una storia che, dopo il coming out dell'attore, si è rivelata solo una finzione. L'attrice ne ha parlato con il settimanale Chi, scendendo anche nei particolari intimi della loro relazione. Laha raccontato che la loro storia "è stata creata a ...

