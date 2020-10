Dl sicurezza | il Consiglio dei ministri approva le modifiche | cosa cambia

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un vero e proprio superamento dei dl. Ieri ildeiha sbattuto in un cassetto i decreti Salvini, modificando in modo trasversale le leggi volute dall’ex Ministro dell’Interno. Le principali novità sono due: il ritorno a un sistema di accoglienza più indirizzato verso i richiedenti di protezione internazionale e i titolari di protezione, e un rafforzamento del Daspo urbano. >>Leggi anche: Treviglio incidente sulla Sp42: morto nello schianto un bambino di 10 anni Dl, ledeldeiE’ bastata poco più di un’ora per spazzare via i decretia firma Matteo Salvini e sostituirli con il nuovo testo presentato dal ministro ...