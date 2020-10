‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 5 10 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Se mai qualcuno ne avesse avuto ancora bisogno, oggi abbiamo avuto la conferma definitiva che l’unico interesse che prova la principessa destaceppa Lucrezia Comanducci è quello per la seggiolina rossa a centro studio, dove le molteplici telecamere di Queen Mary la possono inquadrare al meglio mentre sbatte – silente e imperturbabile come un poster delle Lollipop – quei begli occhioni azzurri. Perché già non era proprio possibile credere che una donna maggiorenne, vaccinata e – si presume – normodotata potesse essere DAVVERO indecisa tra uno come Gianluca De Matteis e uno come Armando Incarnato, ma che arrivi addirittura a cestinare quel Michele che – arrivato nel programma solo nella registrazione precedente – ha già ricevuto i numeri non solo da tutte le dame del parterre ma pure dalle signore delle pulizie e quelle ...