Spider-Man: attacchi personali a Bryan Intihan, Sony reagisce (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altre figure di Sony reagiscono agli attacchi personali rivolti su Twitter a Bryan Intihar di Insomniac per la situazione di Spider-Man Il direttore creativo di Spider-Man, Bryan Intihar, si è ritrovato al centro di un attacco personale su Twitter. Il gioco è nella bufera per vari motivi, tra la gestione sibillina di Sony in merito a chi possa ottenere l'upgrade gratuito per PS5 e chi no, la questione dei salvataggi e il differente volto di Peter Parker. Quest'ultimo non è proprio andato giù ad alcuni dei giocatori, e in una rara trasposizione reale della "fortuna dei Parker" i fan più veementi si sono scatenati su Twitter. La risposta, comprensibilmente sdegnata, delle parti coinvolte non si ...

