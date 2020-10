Roma, confermata l’inibizione di 30 giorni a Guido Fienga (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fienga inibizione – La prima sezione della Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell’A.S. Roma confermando le sanzioni comminate lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto 30 giorni di inibizione all’amministratore delegato Guido Fienga, 20 giorni di squalifica al medico Massimo Manara e 7.000 euro … L'articolo Roma, confermata l’inibizione di 30 giorni a Guido Fienga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020)inibizione – La prima sezione della Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell’A.S.confermando le sanzioni comminate lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto 30di inibizione all’amministratore delegato, 20di squalifica al medico Massimo Manara e 7.000 euro … L'articolol’inibizione di 30è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma, confermata l'inibizione di 30 giorni a Guido Fienga: Fienga inibizione – La prima sezion… - Roma, ricorso respinto: confermata l'inibizione per Fienga: Roma, ricorso respinto: confermata l'inibizione per Fie… - Roma, respinto il reclamo: confermata l'inibizione di 30 giorni per l'ad Guido Fienga

