Nocera Inferiore, ordinanza del sindaco: no a prodotti dai fondi agricoli di S. Maria a Palo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, quale autorità sanitaria locale ed in ragione dei recenti fenomeni alluvionali che hanno causato la rottura degli argini del torrente Solofrana e dell' Alveo Comune Nocerino, corsi d'acqua notoriamente inquinati, ha firmato oggi un'ordinanza con la quale ha inibito la raccolta, la commercializzazione ed il consumo dei prodotti provenienti dai fondi agricoli in località S.Maria a Palo. Inoltre, è stato disposto il divieto dell' utilizzo delle acque dei pozzi situati nelle zone interessate dagli allagamenti, sia per uso domestico che per l' ...

