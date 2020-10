Made in Italy, dalla Germania a Singapore: le 5 rotte dell’export per sconfiggere la pandemia (Di lunedì 5 ottobre 2020) il quadro è in continuo mutamento e la cautela è d'obbligo perché il fattore principale di cui tenere conto è l’evoluzione della pandemia Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 ottobre 2020) il quadro è in continuo mutamento e la cautela è d'obbligo perché il fattore principale di cui tenere conto è l’evoluzione della

matteosalvinimi : Domani mattina sarò di nuovo nella splendida Genova, per il Salone nautico, fiore all’occhiello del Made in Italy… - fanpage : Ha vestito un'intera generazione. Addio a #Rifle, lo storico marchio di produzione di jeans Made in Italy. - PSalzano : Largo agli export manager, chiave per il rilancio delle Pmi del Made in Italy nel mondo @sole24ore - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Affidabilità Top su Ebay con migliaia di giudizi 5 stelle ?????????? - takethedate : Nuovo #evento: Made in Italy: il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Made in Italy addio L'HuffPost Lvmh nel capitale del gruppo media Challenges

Si allarga l’impronta di Lvmh sul suolo dei media. Il gruppo parigino del lusso, tramite un aumento di capitale, è infatti entrato nel gruppo multimediale Challenges con una quota del 40 per cento. La ...

Fontana, dopo Plein vede il vertice di Cavalli

Si profila un cambio al vertice importante in Roberto Cavalli. Mentre Gian Giacomo Ferraris si prepara a lasciare il suo incarico di CEO entro fine anno, in queste ore si rincorrono voci sul possibile ...

Si allarga l’impronta di Lvmh sul suolo dei media. Il gruppo parigino del lusso, tramite un aumento di capitale, è infatti entrato nel gruppo multimediale Challenges con una quota del 40 per cento. La ...Si profila un cambio al vertice importante in Roberto Cavalli. Mentre Gian Giacomo Ferraris si prepara a lasciare il suo incarico di CEO entro fine anno, in queste ore si rincorrono voci sul possibile ...