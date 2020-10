Lettera di Briatore: la richiesta di Flavio, la risposta di Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lettera speciale per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. A scriverla l’ex marito Flavio Briatore, dal quale la soubrette calabrese ha avuto dieci anni il figlio Nathan Falco. Dopo lo scontro a distanza di qualche giorno fa l’imprenditore ha scelto di fare un passo indietro scrivendo una missiva assai toccante ed emozionante. Una missiva che … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020)speciale peral Grande Fratello Vip. A scriverla l’ex marito, dal quale la soubrette calabrese ha avuto dieci anni il figlio Nathan Falco. Dopo lo scontro a distanza di qualche giorno fa l’imprenditore ha scelto di fare un passo indietro scrivendo una missiva assai toccante ed emozionante. Una missiva che … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci: è arrivato il momento di affrontare un conflitto m… - sportli26181512 : La lettera integrale di Briatore alla Gregoraci: lacrime in tv al GF Vip: Serata commovente in diretta tv con una g… - _mmire : RT @yleniaindenial: Ci sta la storia della litigata tra Tommaso e Adua, la storia di Massimiliano stratega, la finta storia tra Massimilian… - Francym97 : RT @cryIngwsel: ah ma questa lettera di Briatore è per spingere i gregOrelli - fanpage : #GFVIP Flavio Briatore irrompe al Grande Fratello e lo fa con questa lettera -