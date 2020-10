Isola dei Famosi, Tina Cipollari: “Mi hanno chiesto di partecipare” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tina Cipollari nella lunga intervista che ha rilasciato al portale Leggo, oltre ad aver parlato di Maria De Filippi e Giulia De Lellis, ha svelato anche che in passato le è stato proposto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Richiesta mai presa in considerazione dall’opinionista di Uomini e Donne. “Se mi sta stretto il ruolo da opinionista a Uomini e Donne? Ma assolutamente no io la considero una famiglia, sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli. Ho accettato di fare Pechino Express (nel 2016 ndr.) perché si si svolgeva d’estate ma era una cosa diversa dai soliti reality, non potrei mai fare un Grande Fratello rinchiusa con altra gente senza fare nulla, non farei nemmeno l’Isola anche se mi è stato proposta, non perché nono sono ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 ottobre 2020)nella lunga intervista che ha rilasciato al portale Leggo, oltre ad aver parlato di Maria De Filippi e Giulia De Lellis, ha svelato anche che in passato le è stato proposto di partecipare a L’dei. Richiesta mai presa in considerazione dall’opinionista di Uomini e Donne. “Se mi sta stretto il ruolo da opinionista a Uomini e Donne? Ma assolutamente no io la considero una famiglia, sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli. Ho accettato di fare Pechino Express (nel 2016 ndr.) perché si si svolgeva d’estate ma era una cosa diversa dai soliti reality, non potrei mai fare un Grande Fratello rinchiusa con altra gente senza fare nulla, non farei nemmeno l’anche se mi è stato proposta, non perché nono sono ...

Advertising

Tg3web : La 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione' è stata istituita per commemorare i 368 migranti… - ammovna1 : @Massimi23972774 a proposito dell’isola dei famosi: non la fanno più? why? - Massimi23972774 : Lanciamo un segnale al gf per far capire loro che se squalificano Tommy faranno la fine dell'isola dei famosi #gfvip - BITCHYFit : Isola dei Famosi, Tina Cipollari: “Mi hanno chiesto di partecipare” - TizyTizy82 : @1234567piopio Evidentemente nn hai mai sofferto di emorroidi.Non te lo auguro per niente.Tra l’altro,anni fa,Enzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei L’Isola dei Famosi, Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice DiLei "Chilenos de Sardegna"

Basti pensare alle statue dei Moai dell'Isola di Pasqua e ai Giganti di Monte Prama nel Sinis. Non a caso il simbolo della nostra associazione è una statua che rappresenta un Moai con la berrita sarda ...

Progetto Mare caldo: 4 aree marine protette per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici

Il Progetto “Mare caldo” di Greenpeace, avviato a novembre 2019 con una stazione pilota per il monitoraggio delle temperature marine all’Isola d’Elba, vede oggi l’adesione di quattro aree marine prote ...

Basti pensare alle statue dei Moai dell'Isola di Pasqua e ai Giganti di Monte Prama nel Sinis. Non a caso il simbolo della nostra associazione è una statua che rappresenta un Moai con la berrita sarda ...Il Progetto “Mare caldo” di Greenpeace, avviato a novembre 2019 con una stazione pilota per il monitoraggio delle temperature marine all’Isola d’Elba, vede oggi l’adesione di quattro aree marine prote ...