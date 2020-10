Immobile espulso per manata a Vidal: rischia lunga squalifica (Di lunedì 5 ottobre 2020) La sfida tra la Lazio e l'Inter della terza giornata di Serie A porta un punto alle due squadre, ma soprattutto due espulsioni. Una per parte. Se quella di Sensi, centrocampista nerazzurro, non fa troppo discutere. Diverso il discorso per quanto riguarda il rosso sventolato a Ciro Immobile. L'attaccante è stato cacciato per un fallo di reazione nei confronti di Vidal.Immobile rischia lungo stopcaption id="attachment 1032521" align="alignnone" width="686" Immobile (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, Immobile potrebbe rischiare parecchio in termini di squalifica. La manata data a Vidal, a prescindere dall'entità della potenza e dal danno, potrebbe essere catalogata come condotta violenta. Un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) La sfida tra la Lazio e l'Inter della terza giornata di Serie A porta un punto alle due squadre, ma soprattutto due espulsioni. Una per parte. Se quella di Sensi, centrocampista nerazzurro, non fa troppo discutere. Diverso il discorso per quanto riguarda il rosso sventolato a Ciro. L'attaccante è stato cacciato per un fallo di reazione nei confronti dilungo stopcaption id="attachment 1032521" align="alignnone" width="686"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende,potrebbere parecchio in termini di. Ladata a, a prescindere dall'entità della potenza e dal danno, potrebbe essere catalogata come condotta violenta. Un ...

Advertising

Ilpro_feta : @MassimoBenesse1 @Anto__rus Allora partiamo dal presupposto che Vidal doveva restare in piedi e che Immobile andava… - ItaSportPress : Immobile espulso per manata a Vidal: rischia lunga squalifica - - offlazo : -Condò afferma che Vidal ha provocato anche l’espulsione di Sensi -la gazzetta dello sport non dà 7 ma 6,5 a Vidal… - Solo_La_Lazio : ?? Ciro Immobile espulso con l'Inter ?? L'attaccante rischia due giornate ?? Può saltare Sampdoria e Bologna - pinomel : @giodistefano8 @il_Malpensante soprattutto dopo l'espulsione di Immobile.Doveva immaginare che alla prima occasione… -