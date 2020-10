Il vescovo di Alba Brunetti invita le istituzioni a trovare una soluzione per gli immigrati utilizzati in vigna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, tramite le pagine di Gazzetta d'Alba, a favore di una soluzione dignitosa per questi lavoratori, si erano anche espressi il presidente del Consorzio del Barolo Matteo Ascheri, il ... Leggi su ideawebtv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, tramite le pagine di Gazzetta d', a favore di unadignitosa per questi lavoratori, si erano anche espressi il presidente del Consorzio del Barolo Matteo Ascheri, il ...

«Vorrei fare un appello al Comune di Alba, affinché, in collaborazione con i servizi sociali e anche la Caritas, possa formulare un progetto per dare ospitalità a quei lavoratori di cui c’è bisogno su ...

