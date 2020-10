Il tempeh La “carne vegetale” ricca di grassi buoni che ti aiuta a combattere il colesterolo  

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Definito anche “carne vegetale” per l’alta presenza di proteine, ilsi presenta sotto forma di “panetto” ed è molto diffuso in Oriente, dove viene utilizzato come base per molte ricette. “È un derivato della soia gialla – ha spiegato Dealma Franceschetti, cuoca e consulente macrobiotica, ideatrice de La via macrobiotica, in un incontro dal titolo “Il: un prezioso alleato in cucina” – la stessa da cui possiamo produrre miso, tofu o salsa di soia. Si tratta di un prodotto fermentato, quindi la soia viene cotta, poi viene aggiunto uno starter, un fungo, che con i suoi miceti avviluppa la soia e che, oltre a creare questo ‘panetto’ fa un lavoro molto importante al posto nostro: predigerisce alcune parti che per noi sono molto indigeste”. Fino a ...