I principini George | Charlotte e Louis in un quiz televisivo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Idi William e Kate amano la natura e adorano trascorrere il tempo libero nella loro casa di Anmer Hall nel Norfolk. 'è un animale in gabbia se non sta all'aria aperta' ha detto il ...

Advertising

PorcodelMolente : Ragni, scimmie e cuccioli: le domande dei principini a Sir Attenborough - andmarini : Ragni, scimmie e cuccioli: le domande dei principini a Sir Attenborough - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ragni, scimmie e cuccioli: le domande dei principini a Sir Attenborough - repubblica : Ragni, scimmie e cuccioli: le domande dei principini a Sir Attenborough - manulamanuz57 : RT @RepubblicaTv: Ragni, scimmie e cuccioli: le tre domande dei principini George, Charlotte e Louis a Sir David Attenborough: Una sorpresa… -

Ultime Notizie dalla rete : principini George

Comincia George, poi tocca all’intrepida Charlotte e infine a Louis: per la prima volta il più piccolo dei principini fa sentire la sua voce. Ed è sempre più uguale al fratellone: guardare le immagini ...I principini di William e Kate amano la natura e adorano trascorrere il tempo libero nella loro casa di Anmer Hall nel Norfolk. “George è un animale in gabbia se non sta all’aria aperta” ha detto il d ...