'Gf Vip 5', Tommaso Zorzi a rischio squalifica? Ecco cos'è successo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella Casa del Gf Vip, la tranquillità in questa edizione non esiste. A movimentare questo pomeriggio, in attesa della puntata di questa sera, è stato Tommaso Zorzi. L'influencer da giorni soffre di alcuni dolori dovuti alle emorroidi che non lo fanno dormire nè convivere serenamente. È così che qualche minuto fa, in preda alla disperazione, Zorzi ha aperto la porta rossa per addentrarsi nell'ingresso che separa la Casa dall'esterno di Cinecittà. Gesto, ovviamente, provocatorio per lamentare la mancanza di medicine per il suo problema. Eppure, è un gesto che ha sorpreso in molti in quanto, da regolamento, i concorrenti non possono assolutamente aprire né tantomeno varcare la porta rossa.

