Coronavirus ultime notizie: nuovo Dpcm in arrivo. Le misure allo studio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie: molto improbabile che il numero di contagi e di persone in terapia intensiva, soprattutto, ritornino ai livelli drammatici di qualche mese fa. D’altra parte, i nuovi casi sono sempre più vicini a quota 3mila al giorno: una soglia comunque preoccupante che determinerà una nuova stretta ai comportamenti da parte del governo. Ecco le misure allo studio dell’esecutivo, in vista dell’emanazione di un nuovo Dpcm.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: pronto un nuovo Dpcm Coronavirus ultime notizie – Il ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020): molto improbabile che il numero di contagi e di persone in terapia intensiva, soprattutto, ritornino ai livelli drammatici di qualche mese fa. D’altra parte, i nuovi casi sono sempre più vicini a quota 3mila al giorno: una soglia comunque preoccupante che determinerà una nuova stretta ai comportamenti da parte del governo. Ecco ledell’esecutivo, in vista dell’emanazione di un.Segui Termometro Politico su Google News: pronto un– Il ...

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - fanpage : A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dello Spallanzani - Agenzia_Ansa : Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per #Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati re… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 4 ottobre, 2 decessi e 314 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - AriaPulitaER : E' una donna della provincia di #Modena l'ultima vittima del #Coronavirus in Emilia Romagna. Nonostante il weekend… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: von der Leyen in auto-isolamento. Superati i 35 milioni di casi nel mondo Il Sole 24 ORE Ballottaggio a Saronno, sfida tra Fagioli e Airoldi: urne aperte fino alle 15

Ieri affluenza al 38,5%. Al primo turno è stato un vero testa a testa tra i due candidati, leggermente in vantaggio il centrodestra ...

GB: a settembre indice Pmi servizi scende a 56,1 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - A settembre l'indice Pmi servizi della Gran Bretagna, calcolato da Ihs Markit, e' sceso a quota 56,1 punti dai 58,8 registrati ad agosto. Il settore com ...

Ieri affluenza al 38,5%. Al primo turno è stato un vero testa a testa tra i due candidati, leggermente in vantaggio il centrodestra ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - A settembre l'indice Pmi servizi della Gran Bretagna, calcolato da Ihs Markit, e' sceso a quota 56,1 punti dai 58,8 registrati ad agosto. Il settore com ...