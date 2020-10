Com’è mangiare nella migliore pizzeria del mondo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) I Masanielli di Caserta è la pizzeria migliore del mondo del 2020. Se sia davvero la migliore worldwide non saprei dirlo, che sia la pizza migliore che io abbia mangiato però è la santa verità. Francesco Martucci è grande, grosso, tutto tatuato e veste Rick Owens (ossia di nero, anche in pizzeria, e con uno stile post-punk che non passa certo inosservato). Non è uno che ti scordi, prima di due anni fa però non ne avevo mai sentito parlare, come buona parte dei professionisti del settore). La classifica 50 Top Pizza infatti nasce nel 2017, allora lo vedeva al 6° posto, balzato al 2° nel 2018 e arrivato primo a pari merito con il guru Franco Pepe nel 2019. Definitivamente primo nel 2020. Per quello che possono valere le classifiche, il triplo salto carpiato in avanti del casertano doc stava stuzzicando la curiosità dei colleghi, e quindi appena riaperte le regioni, la sua pizzeria è diventata una tappa obbligata delle vacanze – di molti – che hanno preso la macchina per andare in pellegrinaggio dove in molti gridavano la miracolo.