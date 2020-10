Ciao Kenzo. Ecco cosa ci mancherà di più di te (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo stilista giapponese Kenzo appena scomparso a Parigi lascia un vuoto nel mondo della moda. Trasferitosi nella capitale francese negli anni Novanta, l’essersi spento a causa del Covid-19 proprio durante la prima Paris Fashion Week post lockdown è un messaggio che non avremmo voluto ricevere. Kenzo Takada è una firma, un nome iconico della moda, un simbolo esso stesso del fashion. Ma era anche e soprattutto un uomo, come ricordano i tantissimi collaboratori che negli anni hanno avuto l’onore di lavorare con lui. Ecco i suoi punti di forza, tra stile e carriera, che più ci mancheranno. La tenacia di Kenzo: una vocazione per la moda Kenzo Takada Birthday Party - Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020Credits: Getty ImagesRindoff Petroff/CastelNonostante si sia ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo stilista giapponeseappena scomparso a Parigi lascia un vuoto nel mondo della moda. Trasferitosi nella capitale francese negli anni Novanta, l’essersi spento a causa del Covid-19 proprio durante la prima Paris Fashion Week post lockdown è un messaggio che non avremmo voluto ricevere.Takada è una firma, un nome iconico della moda, un simbolo esso stesso del fashion. Ma era anche e soprattutto un uomo, come ricordano i tantissimi collaboratori che negli anni hanno avuto l’onore di lavorare con lui.i suoi punti di forza, tra stile e carriera, che più ci mancheranno. La tenacia di: una vocazione per la modaTakada Birthday Party - Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020Credits: Getty ImagesRindoff Petroff/CastelNonostante si sia ...

franceschashtag : Ciao Kenzo ?? - FiliFilfrog : RT @ciaoPenelope: Ciao #Kenzo Sto per intraprendere il mio ultimo viaggio, un grande salto nel buio. Thomas Hobbes #kenzotaka… - tittyg13 : D'accordissimo...ciao spettacolare kenzo...ho adorato anche le tue fragranze...??#Kenzo - Unkn0wNob0dy : @lapoelkann_ @kenzo Ciao Lapo, Per favore aiutami a cambiare il Mondo. Per favore aiutami a dirlo a Tutti che abbia… - Brontosaura : E ciao anche a #KENZO Non so che dire. -

