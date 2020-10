Chiesa-Juve, dalla sorpresa del 29 settembre a una volata rapidissima (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa alla Juve: una fumata bianca in cinque giorni, malgrado le diffidenze e le frenate senza senso da parte di chi la riteneva una trattativa impossibile e quasi saltata. Macché. Il contropiede perfetto da quando, era martedì 29 settembre, vi parlammo in esclusiva della Juve allo scoperto dopo avervi raccontato, durante la settimana precedente, il summit tra Ramadani e Paratici. La Juve non ha mai mollato, aveva garantito un pagamento dilazionato, come vi abbiamo sempre spiegato, per 60 milioni bonus compresi. Un diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo, a condizioni abbastanza semplici. Dieci milioni per il prestito in uno o due anni, poi l’obbligo di riscatto a 40 milioni più 10 milioni di bonus poco complicati. Totale 60. Chiesa voleva ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoalla: una fumata bianca in cinque giorni, malgrado le diffidenze e le frenate senza senso da parte di chi la riteneva una trattativa impossibile e quasi saltata. Macché. Il contropiede perfetto da quando, era martedì 29, vi parlammo in esclusiva dellaallo scoperto dopo avervi raccontato, durante la settimana precedente, il summit tra Ramadani e Paratici. Lanon ha mai mollato, aveva garantito un pagamento dilazionato, come vi abbiamo sempre spiegato, per 60 milioni bonus compresi. Un diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo, a condizioni abbastanza semplici. Dieci milioni per il prestito in uno o due anni, poi l’obbligo di riscatto a 40 milioni più 10 milioni di bonus poco complicati. Totale 60.voleva ...

