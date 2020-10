Cancellati i decreti Salvini. Così Conte e il Pd aprono le porte ai migranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. Tra le novità, previsto un 'daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Durante, una norma per contrastare la vendita di droga sui siti web e niente multe per le Ong. Brinda il segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un'Italia più umana e sicura. Un'Europa più protagonista". Festeggiano i ministri Gualtieri e Bellanova. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i. Tra le novità, previsto un 'daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Durante, una norma per contrastare la vendita di droga sui siti web e niente multe per le Ong. Brinda il segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. Ipropaganda/non ci sono più. Vogliamo un'Italia più umana e sicura. Un'Europa più protagonista". Festeggiano i ministri Gualtieri e Bellanova.

Le multe alle Ong vengono notevolmente ridotte. Potranno essere comminate solo all’esito di un processo, e non a discrezione del prefetto, passeranno da un massimo di un milione di euro ad un massimo ...

La vendetta di Conte: cancella i decreti Salvini

Il premier a braccetto con sinistra e grillini. Zingaretti gongola. Niente multe a Ong: adesso riparte il business dell'accoglienza ...

