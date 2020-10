Calciomercato Juventus, colpo in mediana: annuncio chiave sul futuro (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova Juventus di Andrea Pirlo necessiterebbe di un centrocampista in grado di interpretare il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Al momento, il Maestro non disporrebbe di un giocatore in grado di giocare in quella posizione, ragion per cui starebbe studiando le caratteristiche dei propri elementi a disposizione in modo da sopperire a questa mancanza. La società avrebbe provato a imbastire qualche trattativa al fine di regalare a Pirlo, l’ex regista per eccellenza, un mediano che dettasse i tempi della squadra un po’ come faceva lui stesso da calciatore. E quel giocatore poteva essere Manuel Locatelli del Sassuolo. Scoglio che la Juventus non avrebbe saputo superare, le alte richieste dei neroverdi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'Inter annuncia il via libera: nuovo ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuovadi Andrea Pirlo necessiterebbe di un centrocampista in grado di interpretare il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Al momento, il Maestro non disporrebbe di un giocatore in grado di giocare in quella posizione, ragion per cui starebbe studiando le caratteristiche dei propri elementi a disposizione in modo da sopperire a questa mancanza. La società avrebbe provato a imbastire qualche trattativa al fine di regalare a Pirlo, l’ex regista per eccellenza, un mediano che dettasse i tempi della squadra un po’ come faceva lui stesso da calciatore. E quel giocatore poteva essere Manuel Locatelli del Sassuolo. Scoglio che lanon avrebbe saputo superare, le alte richieste dei neroverdi. LEGGI ANCHE:, l'Inter annuncia il via libera: nuovo ...

