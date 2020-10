Ultim’ora – Juventus-Napoli, arriva la decisione della Lega (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Lega di Serie A ha confermato che il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli si giocherà regolarmente. La Lega – apprende l’ANSA – ribadisce che la partita deve essere giocata questa sera. Tra poco via Rosellini diramerà una nota ufficiale con le motivazioni. Il club di De Laurentiis non è partito per Torino: il club ha deciso di rispettare la decisione dell’Azienda sanitaria locale, pronto a fare ricorso in caso di 3-0 a tavolino. Una battaglia tra istituzioni: da una parte c’è la Lega Serie A che non rinvia la partita e fa rispettare il protocollo sottoscritto da club, Cts e Figc, dall’altra ci sono le Asl di Napoli che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladi Serie A ha confermato che il match dell’Allianz Stadium trasi giocherà regolarmente. La– apprende l’ANSA – ribadisce che la partita deve essere giocata questa sera. Tra poco via Rosellini diramerà una nota ufficiale con le motivazioni. Il club di De Laurentiis non è partito per Torino: il club ha deciso di rispettare ladell’Azienda sanitaria locale, pronto a fare ricorso in caso di 3-0 a tavolino. Una battaglia tra istituzioni: da una parte c’è laSerie A che non rinvia la partita e fa rispettare il protocollo sottoscritto da club, Cts e Figc, dall’altra ci sono le Asl diche hanno ...

