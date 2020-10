Settestorie per raccontare l'Italia con Monica Maggioni: da Conte a Cartabia, da Gassmann a Gabrielli (Di domenica 4 ottobre 2020) Tornano i lunedì con Monica Maggioni e il suo Settestorie , il nuovo format che ha già avuto un battesimo durante l'estate. Lunedì 5 ottobre 2020 la prima puntata di una seconda serie che non ha ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Tornano i lunedì cone il suo, il nuovo format che ha già avuto un battesimo durante l'estate. Lunedì 5 ottobre 2020 la prima puntata di una seconda serie che non ha ...

Raiofficialnews : 'Una nuova chiave di lettura della realtà, con reportage, confronti e la 'conversazione' in cui grandi personaggi s… - settestorie : RT @ndonie_: un po' come gli archivi di stato che organizzano mostre ed eventi per tenere viva la memoria e la cultura storica del luogo io… - CatelliRossella : A spasso con gli ospiti, torna 'Settestorie'. Maggioni: 'Un confronto civile per costruirsi un'idea' - PaginaNuova : la REPUBBLICA - A spasso con gli ospiti, torna 'Settestorie'. Maggioni: 'Un confronto civile per costruirsi un'idea… - ivanpensiero : RT @RadiocorriereTv: «Camminare su terreno di racconto diverso, di sperimentazione è un dovere del Servizio Pubblico. I personaggi incontra… -

Ultime Notizie dalla rete : Settestorie per Settestorie per raccontare l'Italia con Monica Maggioni: da Conte a Cartabia, da Gassmann a Gabrielli Leggo.it Settestorie per raccontare l'Italia con Monica Maggioni: da Conte a Cartabia, da Gassmann a Gabrielli

... per prima), essendo un format sperimentale. Nelle puntate andate in onda l’estate scorsa lo share di Settestorie ha oscillato tra il 9% e l’11%. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...

Tv: torna Settestorie, Maggioni ospita Conte

Il premier Giuseppe Conte, protagonista di una passeggiata per strada (già registrata) con Monica Maggioni, nella quale si racconta, tra percorso privato e pubblico, sarà al centro, nella puntata d'es ...

... per prima), essendo un format sperimentale. Nelle puntate andate in onda l’estate scorsa lo share di Settestorie ha oscillato tra il 9% e l’11%. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...Il premier Giuseppe Conte, protagonista di una passeggiata per strada (già registrata) con Monica Maggioni, nella quale si racconta, tra percorso privato e pubblico, sarà al centro, nella puntata d'es ...