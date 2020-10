Repubblica: in caso di sconfitta a tavolino il Napoli potrebbe fare ricorso e vincerlo (Di domenica 4 ottobre 2020) Mentre si continua ad attendere la decisione definitiva della Lega su Juve-Napoli, divisi tra chi, come il Ministro Speranza reputa una questione di salute pubblica non disputare la partita e chi invece pensa che sia una mossa tattica, l’edizione online di Repubblica parla dell’eventualità che venga decretata la sconfitta del Napoli a tavolino. Per quanto riguarda il Napoli, se anche avesse lo 0-3 a tavolino, potrebbe fare ricorso e potrebbe vincerlo perché nelle regole stabilite nei giorni scorsi dalla Lega c’è scritto: “Fatti salvi i provvedimenti delle autorità statali e locali”. L’incontro verrebbe recuperato a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Mentre si continua ad attendere la decisione definitiva della Lega su Juve-, divisi tra chi, come il Ministro Speranza reputa una questione di salute pubblica non disputare la partita e chi invece pensa che sia una mossa tattica, l’edizione online diparla dell’eventualità che venga decretata ladel. Per quanto riguarda il, se anche avesse lo 0-3 aperché nelle regole stabilite nei giorni scorsi dalla Lega c’è scritto: “Fatti salvi i provvedimenti delle autorità statali e locali”. L’incontro verrebbe recuperato a ...

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.992 casi di positività, 179 in più rispetto a ieri, di cui 96 asintomatici individuati nell’am ...

