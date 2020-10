Omicidio Lecce, la nonna di Eleonora: “De Marco innamorato di uno dei due” (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua a sconvolgere la tragedia di Lecce e dei due fidanzati uccisi “perché troppo felici”. La nonna di Eleonora Manta, uccisa insieme al fidanzato Daniele De Santis, ha parlato del drammatico Omicidio e dei suoi sospetti sull’assassino della nipote. Anche gli ultimi coinquilini di Antonio De Marco hanno descritto il carattere schivo del killer e i giorni precedenti all’arresto. Il 21enne, che dal carcere dice di essersi pentito, avrebbe inoltre avuto i conati di vomito durante l’interrogatorio quando gli hanno mostrato le foto con i cadaveri dei suoi ex coinquilini. Eppure, li ha straziati senza pietà con 70 coltellate, e aveva organizzato per loro un piano diabolico di torture e sadici “giochi”. Il sospetto della nonna di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua a sconvolgere la tragedia die dei due fidanzati uccisi “perché troppo felici”. LadiManta, uccisa insieme al fidanzato Daniele De Santis, ha parlato del drammaticoe dei suoi sospetti sull’assassino della nipote. Anche gli ultimi coinquilini di Antonio Dehanno descritto il carattere schivo del killer e i giorni precedenti all’arresto. Il 21enne, che dal carcere dice di essersi pentito, avrebbe inoltre avuto i conati di vomito durante l’interrogatorio quando gli hanno mostrato le foto con i cadaveri dei suoi ex coinquilini. Eppure, li ha straziati senza pietà con 70 coltellate, e aveva organizzato per loro un piano diabolico di torture e sadici “giochi”. Il sospetto delladi ...

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - EnricoIachello : RT @ilriformista: Per loro più l’omicidio è efferato, più c’è stato spargimento di sangue, più hanno da dire, da straparlare. E sì, più han… - CarloGagliardi_ : RT @ilriformista: Per loro più l’omicidio è efferato, più c’è stato spargimento di sangue, più hanno da dire, da straparlare. E sì, più han… - bertolire : RT @ilriformista: Per loro più l’omicidio è efferato, più c’è stato spargimento di sangue, più hanno da dire, da straparlare. E sì, più han… - danieledv79 : RT @ilriformista: Per loro più l’omicidio è efferato, più c’è stato spargimento di sangue, più hanno da dire, da straparlare. E sì, più han… -