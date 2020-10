Napoli, visite mediche per Bakayoko a Villa Stuart (Di domenica 4 ottobre 2020) Si avvicina l’acquisto di Bakayoko da parte del Napoli: l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche Il Napoli sta sbrigando le ultime pratiche per l’acquisto di Tiémoué Bakayoko. Come riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il centrocampista francese arriva dal Chelsea in prestito secco per due milioni di euro. Bakayoko è arrivato da Londra è sta svolgendo le visite mediche dopo il tampone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Si avvicina l’acquisto dida parte del: l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma per sostenere leIlsta sbrigando le ultime pratiche per l’acquisto di Tiémoué. Come riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma aper sostenere le. Il centrocampista francese arriva dal Chelsea in prestito secco per due milioni di euro.è arrivato da Londra è sta svolgendo ledopo il tampone. Leggi su Calcionews24.com

Nel pieno dello scontro tra Napoli e Juventus per la disputa della gara di questa sera all'Allianz Stadium, il club partenopeo piazza l'ultimo colpo in entrata del calciomercato. Si tratta di Tiemoué ...

ROMA - Tièmoué Bakayoko è pronto al ritorno in Italia. L'ultimo acquisto del Napoli questa mattina alle 11 è sbarcato a Fiumicino, un'ora più tardi (dopo il tampone anti Covid) ha cominciato a svolger ...

Nel pieno dello scontro tra Napoli e Juventus per la disputa della gara di questa sera all'Allianz Stadium, il club partenopeo piazza l'ultimo colpo in entrata del calciomercato. Si tratta di Tiemoué ...ROMA - Tièmoué Bakayoko è pronto al ritorno in Italia. L'ultimo acquisto del Napoli questa mattina alle 11 è sbarcato a Fiumicino, un'ora più tardi (dopo il tampone anti Covid) ha cominciato a svolger ...