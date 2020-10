Maltempo Piemonte: prime riaperture sulla statale 33 del Sempione (Di domenica 4 ottobre 2020) La statale 33 del Sempione è stata riaperta da Ornavasso a Iselle (Vco) in entrambi i sensi di marcia, e a Gravellona Toce, rimane invece chiuso il tratto compreso tra Iselle e il confine di stato con la Svizzera. Lo comunicano la Prefettura di Verbania e Anas. Rimangono anche chiusi gli svincoli di Anzola, Mergozzo e Domodossola sud (km 120,000). per i veicoli diretti a Domodossola è possibile – spiega Anas – utilizzare lo svincolo in località Nosere.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) La33 delè stata riaperta da Ornavasso a Iselle (Vco) in entrambi i sensi di marcia, e a Gravellona Toce, rimane invece chiuso il tratto compreso tra Iselle e il confine di stato con la Svizzera. Lo comunicano la Prefettura di Verbania e Anas. Rimangono anche chiusi gli svincoli di Anzola, Mergozzo e Domodossola sud (km 120,000). per i veicoli diretti a Domodossola è possibile – spiega Anas – utilizzare lo svincolo in località Nosere.L'articolo Meteo Web.

TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - markkno68939488 : RT @paolocristallo: Hanno spostato il #Piemonte e la #ValledAosta e non ci dicono nulla ? #alluvione #maltempo - gstelluti : RT @paolocristallo: Hanno spostato il #Piemonte e la #ValledAosta e non ci dicono nulla ? #alluvione #maltempo -