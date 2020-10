Lazio Inter LIVE 0-1 | sblocca il match Lautaro Martinez

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 30′ Golla gara, facilita la rete Strakosha che ha più di qualche colpa 28′ Tentativoprende il tempo a Patric e calcia direttamente in porta: palla di poco fuori 26′ Fallo de Vrij – Bruttovento dell’olandese su Correa: ...