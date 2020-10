Juve-Napoli, l’annuncio di Speranza: “Già deciso che non si gioca. Ma parliamo troppo di calcio e poco di scuola” (Di domenica 4 ottobre 2020) La conferma della Lega calcio non è ancora arrivata, ma a dare l’annuncio che il match tra Juventus e Napoli verrà rinviato è il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato a Mezz’ora in più su Rai3. “È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio”, ha avvertito Speranza. “Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) La conferma della Leganon è ancora arrivata, ma a dare l’annuncio che il match trantus everrà rinviato è il ministro della Salute Roberto, intervistato a Mezz’ora in più su Rai3. “È giàchenon si giocherà. Madi”, ha avvertito. “Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno alci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - AleGobbo87 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola - VivaNapoli1 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola -