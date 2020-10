Juve-Napoli, il ministero della Salute dà ragione alla Asl Napoli1: spetta a loro la competenza sul Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministero della Salute affida all’Ansa la posizione in merito a chi spetti decidere l’isolamento in caso di positività al Covid. Elemento fondamentale rispetto al caso che è diventata la partita tra Juventus e Napoli dopo che l’Asl partenopea ha bloccato gli azzurri mentre stavano partendo per Torino. Tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività al Covid dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale. “Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilaffida all’Ansa la posizione in merito a chi spetti decidere l’isolamento in caso di positività al. Elemento fondamentale rispetto al caso che è diventata la partita trantus edopo che l’Asl partenopea ha bloccato gli azzurri mentre stavano partendo per Torino. Tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività aldipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale. “Le Asl, rileva il, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal”. L'articolo ...

