Edin Dzeko e Amra, la famiglia si allarga ancora: l’annuncio su Instagram (Di domenica 4 ottobre 2020) La famiglia di Edin Dzeko si allarga sempre di più. Dopo la nascita di Dalia, la terzogenita del centravanti e capitano della Roma e della moglie Amra, c’è un nuovo arrivo ad allietare la famiglia. Edin Dzeko, infatti, per il compleanno della moglie Amra ha deciso di prendere una dolcissima cucciola di bulldog francese, a cui è stato dato il nome di Tokyo. Un probabile riferimento al personaggio de La casa di carta interpretato dall’attrice Ursula Corberò. La cucciola allieterà senza dubbio le giornate della famiglia, che anche quest’anno sembrava destinata a lasciare Roma e invece alla fine è rimasta nella Capitale. Ad essere particolarmente felici ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 4 ottobre 2020) Ladisisempre di più. Dopo la nascita di Dalia, la terzogenita del centravanti e capitano della Roma e della moglie, c’è un nuovo arrivo ad allietare la, infatti, per il compleanno della moglieha deciso di prendere una dolcissima cucciola di bulldog francese, a cui è stato dato il nome di Tokyo. Un probabile riferimento al personaggio de La casa di carta interpretato dall’attrice Ursula Corberò. La cucciola allieterà senza dubbio le giornate della, che anche quest’anno sembrava destinata a lasciare Roma e invece alla fine è rimasta nella Capitale. Ad essere particolarmente felici ...

Piero_Farenti : @giga_97 Io confido nel campione Edin Dzeko, che negli anni mi ha ampiamente dimostrato serietà ed affidabilità - Popopozau : RT @Piero_Farenti: Ieri Edin #Dzeko è criticabile per la sua prestazione non ottimale. Ma da qui a dire che non può più giocare a calcio e… - FabrizioCossu : RT @Piero_Farenti: Ieri Edin #Dzeko è criticabile per la sua prestazione non ottimale. Ma da qui a dire che non può più giocare a calcio e… - FranceskoASR : RT @Piero_Farenti: Ieri Edin #Dzeko è criticabile per la sua prestazione non ottimale. Ma da qui a dire che non può più giocare a calcio e… - leggoit : Edin Dzeko e Amra, la famiglia si allarga ancora: l'annuncio su Instagram -