Covid: Cts, contingentare presenze a feste e cerimonie (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Un contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. E' una delle indicazioni del Cts -che in queste ore il governo potrebbe prendere in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Un contingentamento dellealleprivate e in occasione di eventi e. E' una delle indicazioni del Cts -che in queste ore il governo potrebbe prendere in ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Cts: 'Contingentare presenze a feste e cerimonie' 'Serve stretta su movida. Restrizioni progressive in aut… - Pietro_Andros : Voglio fuggire, spezzare questo ciclo di infezione e di morte. Voglio viaggiare, essere preso a tal punto che io, l… - GiaPettinelli : Covid: Cts, contingentare presenze a feste e cerimonie - Ultima Ora - ANSA - Miti_Vigliero : Covid: Cts, contingentare presenze a feste e cerimonie 'Serve stretta su movida. Restrizioni progressive in autunno… - MarcoToth4 : @mbx1900 @LorenzoMalevolt @ultimenotizie @iltrumpo Io non sono il governo,però il Cts non legge il futuro,devono mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts Covid, Cts: «Serve stretta su cerimonie e movida, presenze contingentate» Il Messaggero Covid: Cts, contingentare presenze a feste e cerimonie

E' una delle indicazioni del Cts -che in queste ore il governo potrebbe prendere in considerazione- in merito alle misure anti contagio previste dal prossimo Dpcm, che sarà varato mercoledì prossimo.

Speranza: “E’ già deciso, Juve-Napoli non si gioca, meno calcio e più scuola”

Questa sera dovrebbe giocarsi a Torino la partita tra Juventus e Napoli, ma l'evento sportivo è ormai diventato un caso. Il Napoli, dopo che due ...

E' una delle indicazioni del Cts -che in queste ore il governo potrebbe prendere in considerazione- in merito alle misure anti contagio previste dal prossimo Dpcm, che sarà varato mercoledì prossimo.Questa sera dovrebbe giocarsi a Torino la partita tra Juventus e Napoli, ma l'evento sportivo è ormai diventato un caso. Il Napoli, dopo che due ...