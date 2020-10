Coronavirus | la Campania ancora prima per contagi

(Di domenica 4 ottobre 2020) I numeri deiincontinuano a crescere e a destare preoccupazione. Anche oggi si sono registrati ben 412 positivi su appena 7.250 tamponi processati. La nostra Regione si confermauna voltain Italia per numero di positivi, nonostante il numero dei tamponi sia molto inferiore rispetto a Regioni come Lombardia, Veneto e Lazio L'articolo ilNapolista.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,1% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, morto il vescovo di Caserta Giovanni D'Alise #Giovanni D'Alise - infoitinterno : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - infoitinterno : Coronavirus, contagi record in Campania: 412 nuovi positivi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

In calo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia ... si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).Per quanto riguarda le regioni, cresce ancora la Campania (+ 412),la regione colmaggior numerom di nuovi contagi. Intanto il governo studia le prime misure per rallentare la diffusione del virus. Una ...