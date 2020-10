Coronavirus, in Puglia impennata di positivi: 151. Un numero così alto solo a marzo. Con 97 casi record nel Barese (Di domenica 4 ottobre 2020) Il dg della Asl Bari, Sanguedolce: "Il picco è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo quindi di contatti familiari" Leggi su repubblica (Di domenica 4 ottobre 2020) Il dg della Asl Bari, Sanguedolce: "Il picco è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo quindi di contatti familiari"

cronaca_news : Coronavirus, in Puglia impennata di positivi: 151. Un numero così alto solo a marzo. Con 97 casi record nel Barese… - DArcangeloLex : RT @NoiNotizie: #Puglia: 8234 positivi a test #coronavirus virus, incremento di 151 rispetto a ieri - CoratoLiveIt : Corato Coronavirus, record di 151 nuovi casi in Puglia. L'Asl Bari: «Riallineati dati di alcuni focolai» - Puglia_in : Aggiornamento del 4 ottobre sulla diffusione del Covid-19 coronavirus in Puglia. Dati di giornata e complessivi dal… - immediatonet : ??Bollettino Coronavirus, 151 nuovi casi positivi in #Puglia (16 in provincia di #Foggia). Oltre 3400 tamponi nelle… -