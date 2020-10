Soffice come una nuvola: la torta di ricotta e marmellata (Di sabato 3 ottobre 2020) . In certi periodi non c’è modo migliore di cominciare la giornata che con una nota dolce. E quale dolce migliore di questa torta di ricotta e marmellata che ti andiamo a presentare? Non solo è abbastanza veloce da preparare, ma è morbidissima e profumata, e la sua nota caratteristica e inconfondibile è la presenza della marmellata. come quasi tutti i dolci, anche questa torta si presta a un gran numero di varianti, non fosse altro per la possibilità di scegliere tra un gran numero di marmellate diverse (albicocca, pesca, ciliegia, arancia e chi più ne ha…). Gli ingredienti Ti servono questi ingredienti: 250 grammi di farina; tre uova; 320 grammi di ricotta; 180 grammi di zucchero; 60 millilitri di olio di semi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 ottobre 2020) . In certi periodi non c’è modo migliore di cominciare la giornata che con una nota dolce. E quale dolce migliore di questadiche ti andiamo a presentare? Non solo è abbastanza veloce da preparare, ma è morbidissima e profumata, e la sua nota caratteristica e inconfondibile è la presenza dellaquasi tutti i dolci, anche questasi presta a un gran numero di varianti, non fosse altro per la possibilità di scegliere tra un gran numero di marmellate diverse (albicocca, pesca, ciliegia, arancia e chi più ne ha…). Gli ingredienti Ti servono questi ingredienti: 250 grammi di farina; tre uova; 320 grammi di; 180 grammi di zucchero; 60 millilitri di olio di semi ...

LamaCla11 : @N037591 Ma come sei soffice e carino ?? - ClubRicette : FRITTA SOFFICE AL FORNO ???? Scopriamo insieme come preparare una fantastica frittata soffice al forno! Light e gust… - Kya_Chan : La cosmetica fresca di Ringana - EGOconceptstore : NUOVI ARRIVI ?? eco pelliccia bianco crema, soffice come una nuvola, firmata @caractere_official #WeLOVEit… - yngiIy : La voce di yoongi in quel remix mamma mia come toccare una nuvola soffice con un dito -

Ultime Notizie dalla rete : Soffice come Soffice come una nuvola: la torta di ricotta e marmellata NonSoloRiciclo Torta soffice in padella: ricetta veloce

La torta soffice in padella sembra strana ma è un'idea vincente. Alla fine il risultato sarà uguale a quello del forno, ma anche più leggero ...

Se vuoi fare una squisita colazione, prepara dei cornetti integrali soffici senza burro con questa ricetta semplice e veloce

Se vuoi fare una squisita colazione, prepara dei cornetti integrali soffici senza burro con questa ricetta semplice e veloce. Questa è una variante più ...

La torta soffice in padella sembra strana ma è un'idea vincente. Alla fine il risultato sarà uguale a quello del forno, ma anche più leggero ...Se vuoi fare una squisita colazione, prepara dei cornetti integrali soffici senza burro con questa ricetta semplice e veloce. Questa è una variante più ...