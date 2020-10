Processo contro Salvini, il pm: archiviare l’accusa. Saranno sentiti Conte e Lamorgese Lui: «Non ho agito da solo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Via all’udienza preliminare: Saranno sentiti anche il premier Conte e la ministra Lamorgese. Salvini: «Soddisfatto che giudice abbia detto che non ho agito da solo» Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Via all’udienza preliminare:anche il premiere la ministra Lamorgese.: «Soddisfatto che giudice abbia detto che non hoda

marcocappato : Credevate mi avessero assolto? E invece. Il Pubblico Ministero (che già chiese per me e Mina il carcere) si è appe… - LegaSalvini : SALVINI PRIMA DEL PROCESSO: 'SONO SERENO. MA È VIOLENZA CONTRO COSTITUZIONE' - Corriere : Prima del processo Salvini vede gli alleati. Meloni a Catania: «Qui sta accadendo qualcosa di mostruoso» - AnnaMariaCastel : RT @sabrimaggioni: Frana processo a #Salvini Proc #Catania prima chiede rinvio a giudizio ora ARCHIVIAZIONE Dopo dep memorie difensive gi… - MatteiSalvio : RT @marcocappato: Credevate mi avessero assolto? E invece. Il Pubblico Ministero (che già chiese per me e Mina il carcere) si è appellato… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo contro Processo contro il Vescovo Alqamah Di Battista scoperchia l'identità irrisolta di M5S

Lo stile descamisado, scomposto, egotico di Di Battista spingerebbe a non dargli troppa importanza. E tuttavia il problema non è lui, ma il caso serio che egli evoca, quello ...

Il gesto choc dei manifestanti: bruciata la bandiera della Lega

Mentre il partito del Carroccio ha convocato in questi giorni i suoi stati generali a Catania in attesa del processo contro Salvini, che sembra sgonfiarsi come neve al sole, proprio questa mattina ...

Lo stile descamisado, scomposto, egotico di Di Battista spingerebbe a non dargli troppa importanza. E tuttavia il problema non è lui, ma il caso serio che egli evoca, quello ...Mentre il partito del Carroccio ha convocato in questi giorni i suoi stati generali a Catania in attesa del processo contro Salvini, che sembra sgonfiarsi come neve al sole, proprio questa mattina ...