Milan, in arrivo Dalot dal Manchester Utd (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Pioli avrà un nuovo terzino, Diogo Dalot del Manchester United. Il portoghese ha dimostrato ben poco in Inghilterra, molto di più in Europa League in cui è addirittura andato a segno. Un jolly, un’alternativa che il Milan e Pioli dovranno levigare per far rifiatare l’instancabile Theo Hernandez. La formula con cui il Manchester United ha accettato il via libera al Milan è un prestito secco senza particolari oneri aggiuntivi. Oggi il portoghese dovrebbe arrivare in Italia per svolgere le consuete visite mediche per poi firmare sul contratto. Chi è Diogo Dalot, terzino dalle buone speranze Arrivato in Premier dopo la costosa campagna acquisti di Josè Mourinho con il Manchester United (in cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Pioli avrà un nuovo terzino, DiogodelUnited. Il portoghese ha dimostrato ben poco in Inghilterra, molto di più in Europa League in cui è addirittura andato a segno. Un jolly, un’alternativa che ile Pioli dovranno levigare per far rifiatare l’instancabile Theo Hernandez. La formula con cui ilUnited ha accettato il via libera alè un prestito secco senza particolari oneri aggiuntivi. Oggi il portoghese dovrebbe arrivare in Italia per svolgere le consuete visite mediche per poi firmare sul contratto. Chi è Diogo, terzino dalle buone speranze Arrivato in Premier dopo la costosa campagna acquisti di Josè Mourinho con ilUnited (in cui ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, è fatta per l'arrivo di Diogo Dalot Nelle prossime ore arrivo in Italia e visite mediche - DiMarzio : #Milan, ufficiale l'arrivo di #Hauge - Gazzetta_it : Doppio assalto Milan: #Hauge è in arrivo, ed ecco il piano coppa per arrivare a #Chiesa - milansette : Corriere della Sera: 'Milan, in arrivo il difensore. Ma in avanti si aspetta Ibra' - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Corriere della Sera: 'Milan, in arrivo il difensore. Ma in avanti si aspetta Ibra' -